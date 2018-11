POL-PDLU: Otterstadt - Wohnungseinbruch

Otterstadt (ots) - 16.11.2018, 17.15 bis 18.50 Uhr. Den Schutz der frühen Dunkelheit nutzten Einbrecher aus, als sie über den Garten in ein Mehrfamilienhaus in der Guidostraße durch Aufhebeln der Terrassentür eindrangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt, da die Bewohner einer der betroffenen Wohnungen verreist sind. Wer zu dieser Zeit in diesem Bereich von Otterstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

