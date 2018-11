POL-PDLU: Frankenthal: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B9

Frankenthal (ots) - Am 17.11.2018 um 20:14 Uhr kommt es auf der Bundesstraße 9 von Worms in Richtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal-Mörsch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW, wobei der PKW nahezu ungebremst von hinten auffährt. Der PKW dreht sich anschließend mehrfach um die eigene Achse und kommt schließlich an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Insgesamt entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 22.500EUR und der Mercedes-Benz muss abgeschleppt werden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des PKW muss die B9 zeitweise voll gesperrt werden.

Der 24-jährige aus Worms stammende PKW-Fahrer gibt an, dass die Rücklichter am LKW des 49-jährigen Mannheimers trotz nächtlicher Dunkelheit nicht eingeschaltet gewesen seien.

Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Frankenthal unter der Telefonnummer 06233-3130 bzw. per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313 0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell