POL-NOM: Verkehrsunfall - Zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Northeim (ots) - Northeim, Robert-Bosch-Straße - Mittwoch, 14.11.2018, 15.20 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Robert-Bosch-Straße/Speckweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Ein 58 Jahre alter Göttinger war mit seinem Taxi auf dem Speckweg in Richtung des TÜV unterwegs. Beim Einfahren in die Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 47 Jahre alten Autofahrers aus Elvershausen, der auf der Robert-Bosch-Straße in südlicher Richtung unterwegs war. Bei dem heftigen Zusammenstoß beider Pkw wurde der Elvershäuser und eine im Taxi mitfahrende 67-Jährige aus der Eifel leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

