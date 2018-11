POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Zeugenhinweis aufgeklärt

Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße - Mittwoch, 14.11.2018, 17.50 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 17.50 Uhr fuhr ein 26 Jahre alter Northeimer auf dem Parkplatz eines Discounters in der Einbecker Landstraße zügig rückwärts aus einer Parklücke. Dabei prallte er gegen den Schutzbügel vor einer Parkplatzbeleuchtung. Am Heck des Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro und an dem Schutzbügel ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Der 26-Jährige begutachtete noch kurz seinen Schaden und fuhr dann nach Hause. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Der Fahrer wurde zu Hause angetroffen und räumte den Verkehrsunfall ein. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Den hatte ihm die Verwaltungsbehörde bereits im Juli entzogen.

Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

