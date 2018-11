Bad Lauterberg (ots) - 37431 Bad Lauterberg, Auf dem Schiefen Berge Mittwoch, 14.11.2018, 18.20 Uhr

Bad Lauterberg (han) Etwa 25.000 Euro Sachschaden entstanden Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Lauterberg. Eine 57- jährige Autofahrerin hatte gegen 18.20 Uhr die Butterbergstraße befahren, war zunächst nach rechts in den Friedhofsweg und anschließend in die Straße "Auf dem Schiefen Berge" abgebogen. Dort war sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durch eine Hecke gefahren und, nachdem sie mit einer Grundstücksmauer und einem Baum kollidiert war, gegen eine Hauswand geprallt. Vorher war die aus Bad Lauterberg stammende Geschädigte bereits auf der Butterbergstraße mehrfach auf den Seitenstreifen geraten und hatte dort mehrere Leitpfosten beschädigt. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen zur medizinischen Erstversorgung alarmiert, eine unmittelbare stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Am PKW, der abgeschleppt werden musste, entstand ein geschätzter Schaden von etwa 15.000.- Euro, der übrige Sachschaden beträgt ca. 10.000.- Euro.

