POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim

Neuhofen (ots) - In der Zeit vom 16.11.18, 13.00 Uhr bis zum 17.11.18, 12.30 Uhr wurde ein Vereinsheim im Bereich der Schrebergärten Am Erlenbruchgraben aufgebrochen. Die Täter gelangten durch Aufbrechen der Eingangstüren in das Objekt und entwendeten neben ca. 200.- EUR Bargeld mehrere Getränkekisten. An dem Anwesen entstand ein Schaden von über 1000.- EUR.

