POL-PDLU: Unfallverursacher flüchtet

Schifferstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am 15.11.18 in der Zeit von 09.00 - 12.00 Uhr in der Jägerstraße einen Verkehrsunfall. Beim Vorbeifahren streifte er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und flüchtete. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Streifschaden an der Fahrerseite. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800.- EUR.

