POL-PDLU: Sachbeschädigung an Kleinkraftrad

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Ein auf der Straße liegendes Kleinkraftrad ist der Grund weshalb die Polizei in den frühen Morgenstunden des 17.11.2018 in die Pilgerstraße in Frankenthal gerufen wird. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kann aufgrund der Gegebenheiten vor Ort festgestellt werden, dass das Fahrzeug absichtlich umgestoßen worden sein dürfte. Am Kleinkraftrad entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Frankenthal unter der Telefonnummer 06233-3130 bzw. per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

