Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: LKW verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 05.03.2019 gegen 09:55 Uhr kam es auf der Abfahrt der B41 zum Industriegebiet "Am Kreuz" in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer LKW mit weißem Auflieger hat beim Abbiegevorgang einen am Fahrbahnrand befindlichen Leitpfosten beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt entfernt. Die Polizei bittet Autofahrer die in der genannten Zeit einen entsprechenden LKW mit Auflieger gesehen haben sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.

