Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl endet mit einer Festnahme

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 22.06.2019, gegen 20 Uhr, konnte der 40-jährige Detektiv des Einkaufsmarktes Penny, in der Schützenstraße, eine männliche 41-jährige Person beobachten, die diverse Getränkedosen in den mitgeführten Rucksack packte und ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte. Als der Ladendetektiv den 41-Jährigen ansprach, stieß der Täter seinen Ellenbogen gegen den Detektiv und versuchte zu flüchten. Er konnte jedoch an der Flucht gehindert werden. Bei der Überprüfung der Personalien des 41-Jährigen, durch die Polizei, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Durch die eingesetzten Beamten wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

