Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht im Bereich des Amtsgerichts Mayen

Mayen (ots)

Vergangenen Freitag in der Zeit von 07:45-12:45 Uhr wurde in der Straße "Bannerberg" in Höhe des Amtsgerichts durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer ein geparkter, weißer Golf beschädigt. Der Verursacher streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das andere Fahrzeug an der vorderen, linken Ecke und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Mayen.

