Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Überfall auf Gaststätte in Cochem

Mayen (ots)

Bereits in der Nacht zu Pfingstmontag kam es zu einem versuchten Überfall auf eine Gaststätte an der Moselpromenade in Cochem. Nach Geschäftsschluss bedrohte ein Mann die allein im Lokal anwesende Mutter des Inhabers mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Geschädigte konnte sich jedoch in einem unbeobachteten Moment in einen Nebenraum flüchten, worauf der Täter sofort das Lokal verließ und ohne Beute flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 20-30 Jahre alt, 185 cm groß, sehr schlank/hager, hochdeutsch ohne Akzent/Dialekt. Er war mit einer grauen Kapuzenjacke und einer braunen Stoffmaske, an der mitten im Gesicht etwas herunterhing, bekleidet. Der Täter trug einen auffälligen, im oberen und unteren Bereich gestreiften Rucksack bei sich (Foto). Hinweise bitte an die Polizei in Mayen, 02651/8010.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell