Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Remagen (ots)

Remagen-Oberwinter Am Nachmittag des 14.06.2019 kam es in Oberwinter zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher fuhr dort vom Pferdeweg kommend nach links auf die B9 in Richtung Bonn auf. Dabei übersah er ein aus Richtung Remagen kommendes Fahrzeug. Es kam hier zu einem leichten Zusammenstoß in dessen Folge das aus Remagen kommende Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte es zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug und anschließend gegen die Wand des dortigen Bistro. Hier wurde die Wand dermaßen in Leidenschaft gezogen, dass die Feuerwehr zur Absicherung des Gebäudes alarmiert werden musste. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

