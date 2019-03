Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Verletzten

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag 30.03.2019 gegen 10:15 Uhr befuhr eine 49 jährige Frau aus Kalkar mit ihrem VW Bully den Johann-van-Aaken-Ring in Richtung Uedemer Straße. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches in Richtung Saalstraße, übersah sie den VW Golf eines 22 jährigen Mannes aus Bergheim, der die Uedemer Straße in Richtung Louisendorf befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch sich der PKW des Berheimers um fast 360° drehte. Der 22 Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt dem Krankenhaus Kleve zugeführt. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau war ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe abzustreuen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 10000 Euro geschätzt.

