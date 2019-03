Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Werbeschild eines Restaurants beschädigt

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag (28. März 2019) 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das Werbeschild eines Restaurants an der Hauptstraße. Aufgrund der Höhe, in der das Schild angebracht ist, handelt es sich beim Fahrzeug des Verursachers wahrscheinlich um einen LKW. Er entfernte sich jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

