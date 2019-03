Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Neue Direktionsleiter in der Kreispolizeibehörde Kleve

Kreis Kleve (ots)

In der Kreispolizeibehörde Kleve gab es zuletzt Veränderungen in den Leitungen der Direktionen Kriminalität und Verkehr:

Seit dieser Woche ist Kriminaldirektor Martin Frielingsdorf neuer Leiter der Direktion Kriminalität. Herr Frielingsdorf war zuletzt im PP Recklinghausen als Leiter der Kriminalinspektion 1 tätig. Er wohnt in Emmerich am Rhein und versieht das erste Mal in der Kreispolizeibehörde Kleve seinen Dienst.

Der Erste Polizeihauptkommissar Achim Jaspers ist seit Februar neuer Leiter der Direktion Verkehr. Er war zuletzt Leiter der Pressestelle. Herr Jaspers wohnt in Kleve und ist in der Kreispolizeibehörde Kleve ein Opferschützer der ersten Stunde. Daher liegen ihm die Inhalte der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit besonders am Herzen. (ME)

