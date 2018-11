POL-PDWIL: Unfallflucht

Bitburg (ots) - Ein Hyundai Tucson wurde am Sonntag, 18.11.2018, in der Zeit von 11.45 Uhr - 13.20 Uhr, auf dem Parkplatz der Straße "An der Südschule" in Bitburg geparkt. Bei der Rückkehr des Fahrers stellte dieser eine Beschädigung an der hinteren, rechten Fahrzeugtür seines Fahrzeuges fest. Ein daneben abgestelltes Fahrzeug hat wohl beim Ausparken die Beschädigungen verursacht. Der Unfallverursacher hat sich nicht um die Regulierung des Schadens gekümmert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel. 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell