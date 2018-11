POL-PDWIL: Gartenzaun beschädigt

Orenhofen (ots) - In der Nacht vom Samstag, 17.11.2018 auf Sonntag, 18.11.2018, wurde der Zaun der KITA in der Straße "Auf der Gasse" in Orenhofen durch einen Pkw stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei der Anstoßstelle konnte jedoch das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges aufgefunden werden und so auch schnell das dazugehörende Fahrzeug. Lediglich der Fahrer steht noch nicht sicher fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel. 06561-96850.

