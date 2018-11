POL-PDWIL: Unfall mit Fahrerflucht

Baustert (ots) - Am Sonntag, 18.11.2018, parkte die Fahrerin eines Suzuki Swift ihr Fahrzeug in der Zeit von 11.00 - 19.00 Uhr, in der Straße Bruchweg in Baustert. Als sie ihr Fahrzeug wieder nutzen wollte fiel ihr auf, dass die Außenspiegelabdeckung an der Fahrerseite fehlte. Ein unbekanntes Fahrzeug hat den Spiegel beim Vorbeifahren beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin hat, ohne sich um seine/ihre Pflichten als Fahrzeugführer(-in) bei einem Unfall zu kümmern, die Unfallstelle verlassen.

Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Bitburg, Tel.: 06561-96850.

