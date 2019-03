Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl aus PKW

Radios und Werkzeugmaschinen entwendet

Kerken-Aldekerk (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstag (28. März 2019), 06:25 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen VW Crafter ein, der auf einem Grundstück am Narzissenweg abgestellt war. Sie entfernten eine Scheibe der Beifahrertür und schlugen anschließend die Trennscheibe zum Laderaum ein. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen und zwei Baustellenradios der Firma Makita. Hinweise zu verdächten Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell