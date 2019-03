Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kraftstoffdiebstahl

30 Liter Diesel aus LKW gestohlen

Ememrich-Elten (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag (28. März 2019), 08:45 Uhr zapften unbekannte Täter etwa 30 Liter Dieselkraftstoff aus einem LKW, der auf dem Buschweg abgestellt war. Sie öffneten den Tankdeckel gewaltsam und nutzen einen Schlauch, um den Kraftstoff ablaufen zu lassen. Den Schlauch ließen die Täter anschließend zurück. Gegen 22:15 Uhr sah eine Zeugin ein graues Fahrzeug, das direkt neben dem LKW stand. In dem Kombi saßen zwei Männer, der Wagen hatte wahrscheinlich ein polnisches Kennzeichen. Weitere Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

