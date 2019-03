Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Fahrraddieb schlägt 16-Jährigen

Opfer leicht verletzt

Goch (ots)

Am Donnerstag (28. März 2019) gegen 12.30 Uhr stellte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Goch sein Hollandrad unverschlossen vor einem Geschäft an der Nordstraße ab. Als er kurz darauf wieder aus dem Geschäft kam, sah er, wie zwei Jugendliche sein Fahrrad wegschoben. Der 16-Jährige sprach die Jugendlichen an. Einer von ihnen schlug dem 16-Jährigen sofort ins Gesicht und in den Bauch. Die Täter ließen das Fahrrad fallen und rannten weg. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Die beiden Täter waren 17 bis 18 Jahre alt und hatten eine normale Figur. Sie trugen Baseballkappen und schwarze Bekleidung. Der Jugendliche, der geschlagen hatte, war 1,75 bis 1,80m groß. Der zweite Jugendliche war etwa 1,70m groß.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

