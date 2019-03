Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nach Brand einer Garage an der Oberstraße

Sachverständiger geht mit hoher Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung aus

Kleve (ots)

Am Montag (25. März 2019) gegen 13.30 Uhr war an der Oberstraße ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Das Feuer griff auf einen Anbau über. Siehe Pressemeldung der Feuerwehr Kleve: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126799/4227710

Inzwischen hat ein Brandsachverständiger gemeinsam mit der Kriminalpolizei den Brandort untersucht. Nach Angaben des Sachverständigen war das Feuer in der Garage mit hoher Wahrscheinlichkeit durch unbekannte Täter gelegt worden.

Bereits am 20. Februar 2019 hatten unbekannte Täter an dieser Anschrift Feuer im Anbauschuppen gelegt. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4199795

Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880. (ME)

