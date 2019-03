Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: 33 Mädchen am Girls´Day bei der Polizei Kleve zu Gast

Kleve (ots)

Am Donnerstag, 28. März 2019, stand der diesjährige Girls´Day an. Der Aktionstag richtet sich an Schülerinnen, die neue Berufe entdecken und ihre Fähigkeiten testen möchten. 33 Mädchen erlebten den speziellen Tag in diesem Jahr bei der Polizei Kleve. Vorgestellt wurde der abwechslungsreiche Beruf der Polizeibeamtin. Die Mädchen erfuhren, welche Aufgaben die Polizei erfüllt, wie der tägliche Dienst aussieht und warum der Kofferraum eines Streifenwagens voll mit Ausrüstung ist. Diensthündin Emma leistete auch ihren Beitrag zur Nachwuchsgewinnung: Sie überzeugte mit ihrer Spürnase und ihrem besonderen Charme. (cs)

