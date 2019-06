Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Brohl-Lützing (ots)

Am 13.06.2019, gegen 11.30 Uhr, stürzte ein Kradfahrer im Baustellenbereich der B9 in Höhe der Ortslage Brohl-Lützing ohne Fremdeinwirkung. Aufgrund der Verletzungen musste der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B9 war für ca. 20 Minuten für den Rettungshubschrauber und die Unfallaufnahme gesperrt.

