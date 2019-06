Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer

Klotten (ots)

Am Sonntag, dem 09.06.19, gegen 17.30, befuhr ein 56jähriger Motorradfahrer aus Kohlberg in einer Gruppe von 6 Motorrädern die K 25 aus Rtg. Wirfus kommend in Rtg. Klotten. Ausgangs einer Rechtskurve kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die K 25 war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984-0

www.polizei.rlp.de/pi.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell