Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Remagen Wochenende 07.06.2019, 12:00 Uhr bis 09.06.2019, 12:00 Uhr

Remagen (ots)

Verkehrsunfälle: Es wurden im Berichtszeitraum insgesamt 16 Verkehrsunfälle gemeldet, es handelte sich ausschließlich um Unfälle mit Sachschaden, ohne Verletzte. In insgesamt sechs Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt, so dass hier Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurden.

Unfallflucht / Straßenlaterne beschädigt: Remagen-Kripp. Anwohner der Straße Veilchenweg teilten am frühen Freitagnachmittag telefonisch mit, dass sie einen Knall hörten und jetzt eine Straßenlaterne beschädigt sei. Durch weitere Anwohner ergeht der Hinweis auf einen möglichen roten Lkw, der zur Unfallzeit den Veilchenweg befahren haben soll. Zeugenhinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Remagen: Tel. 02642/9382-0.

Unfallflucht / geparkter Pkw beschädigt Bad Breisig. Zeugen melden der Polizeiinspektion Remagen am Sonntag gegen 10:40 Uhr einen schwarzen Pkw, der im Bereich der Liesbachstraße mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr und ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug gestreift haben soll. Nach der Kollision setzte der bisher unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Unfallzeuge beschrieben das Fahrzeug als dunklen bzw. schwarzen Pkw, eventuell handelte es sich um einen BMW der 3er Reihe. Die Polizei fragt nun, wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen, wem ist zur genannten Zeit ein zügig fahrender, dunkler Pkw in Oberbreisig aufgefallen? Polizeiinspektion Remagen: Tel. 02642/9382-0

Strafanzeigen: Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 12 Straftaten registriert.

Sachbeschädigung und versuchter Diebstahl eines Motorrollers Remagen-Oberwinter. Am Freitag stellte die Geschädigte gegen 17:40 Uhr ihren orangenen Motorroller in der Straße "Am Hahnsberg" ab. Am nächsten Vormittag stellte sie, als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, an beiden Fahrzeugseiten großflächige Kratzschäden und diverse weitere Beschädigungen fest. Die Ermittlungen vor Ort deuten jedoch daraufhin, dass eventuell versucht wurde, das Schloss des Rollers zu brechen, um das Fahrzeug zu entwenden. Auch in diesem Fall, Zeugenhinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Remagen: Tel. 02642/9382-0.

Trunkenheitsfahrt Niederzissen. Zeugen meldeten in der Nacht auf Sonntag einen Pkw, der mitten auf einer Kreuzung steht, der Fahrer sei noch im Fahrzeug. Die Überprüfung ergibt, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert ist und vermutlich einfach stehenblieb. Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folgen.

