Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Unfall im Einmündungsbereich

Ennepetal (ots)

Am 25.04.2019, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Ennepetaler mit seinem weißen Pkw Skoda den Elsternweg. An der Einmündung mit der Bergstraße übersah er eine sich von links auf der Bergstraße nähernde 23-jährige Ennepetalerin in ihrem silbernen Pkw Fiat. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde die Fiat-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, ihr Pkw wurde abgeschleppt.

