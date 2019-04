Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Vermeintlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Bad Segeberg (ots)

Gestern ist es in den frühen Morgenstunden in Bad Segeberg zu einem Einbruch in eine Pizzeria in der Theodor-Storm-Straße gekommen.

Um kurz nach 05:00 Uhr teilte der Geschädigte der Polizei mit, dass soeben in seine Gaststätte eingebrochen wurde. Der zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Täter hatte sich über ein rückwärtiges Fenster Zutritt verschafft und einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet. Eine Videoüberwachung und die weiteren Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten führten jedoch schnell zu einem Verdacht gegen einen 39-Jährigen aus Bad Segeberg. Aufgrund der Videoaufzeichnung und der guten Täterbeschreibung konnte der 39-Jährige bereits kurze Zeit später an seiner Arbeitsstelle für die weiteren polizeilichen Maßnahmen vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten einen entwendeten, markierten Bargeldschein, der aus der Gaststätte stammte.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei wird auch geprüft, ob der Verdächtige für bereits vorher stattgefundene Diebstähle verantwortlich sein könnte.

Der Verdächtige selbst bestreitet die Tat.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell