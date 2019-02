Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Zemmer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Montagabend auf der L 46 zwischen Rothaus und Trier-Quint. Ein PKW-Fahrer, der gegen 19.40 Uhr die Strecke in Richtung Quint befuhr, wurde kurz vor der Abfahrt nach Rodt von einem entgegenkommenden LKW derart stark geblendet, dass er die Orientierung verlor und mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte, der unmittelbar hinter dem LKW fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Fahrer des LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise, insbesondere zu dem flüchtigen LKW, werden an die Polizeiinspektion Schweich erbeten.

