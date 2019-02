Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: "Spielerische" Gefahrenabwehr

Birkenfeld (ots)

Im Januar und Februar 2019 besuchte die Polizei Birkenfeld die Viertklässler der Grundschulen Birkenfeld, Niederbrombach, Hoppstädten-Weiersbach und Brücken. Ziel war es, die Kinder auf Gefahren im Alltag hinzuweisen und gemeinsam Lösungsstrategien zu erarbeiten. Bewusst wurden die Eltern zuvor nicht über die Veranstaltung informiert, um möglichst natürliche - nicht zuvor zuhause antrainierte - Reaktionen der Kinder zu erfahren.

Verbandsgemeinde Birkenfeld Das diesjährige Verhaltenstraining der Polizei Birkenfeld in den Grundschulen des Dienstbezirks fand wiederholt regen Anklang sowohl bei den Kindern als auch den Lehrern.

POK` in Warken und POK` in Friedrich zeigten den neun- bis zwölfjährigen Kindern der vierten Klassen der Grundschulen Birkenfeld, Niederbrombach, Hoppstädten-Weiersbach und Brücken verschiedene Alltagssituationen auf, in denen Gefahren lauern. "Sagt niemals am Telefon, dass Ihr alleine zuhause seid!" war hierbei nur einer der zahlreichen Verhaltenstipps. Auch wurden die Kinder animiert, nicht alles zu glauben, was ein Fremder erzählt. "Woher wisst ihr denn, dass ich wirklich bei der Polizei bin? Nur, weil ich es sage? Ich trage normale Kleidung, so wie ihr auch. Traut euch auch ruhig einmal, einen Polizisten nach seinem Ausweis zu fragen. Seid kritisch und hinterfragt auch mal das, was euch erzählt wird."

Das Repertoire wurde erstmalig erweitert um den Themenkomplex "Internet und Smartphone". Mit Begeisterung berichteten viele Kinder, dass sie das Internet regelmäßig nutzen, um sich zu informieren, Videos zu schauen oder auch soziale Netzwerke zu pflegen. Auch Onlinegames werden rege gespielt, insbesondere sorgen sogenannte "Ballerspiele" für Begeisterung bei den Kindern.

Den Eltern wurden im Nachgang an die Veranstaltung eine Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ausgehändigt, welche Tipps zum Umgang mit der digitalen Welt liefert.

"Wir möchten nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern sensibilisieren, sich der Gefahren bewusst zu sein, die im Internet lauern. Bitte beachten Sie auch, dass die Angaben der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle) - gerade im Bereich Computerspiele und Onlinegames - zum Schutz Ihres Kindes dienen."

