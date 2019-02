Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtrag zur Pressemeldung von 12.01.2019/ Schwerer Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen - auf der B 419 zwischen den Ortschaften Oberbillig und Temmels vom 12.01.2019, gg. 17:30 Uhr

Saarburg (ots)

Der 69-jährige Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug aus bislang noch nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit weiteren Fahrzeugen kollidierte, ist am Freitag, 15.02.2019 infolge seiner schweren Verletzungen in einem Krankenhaus in Trier verstorben. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern noch an.

