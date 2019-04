Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Rollerfahrerin stürzt

Hattingen (ots)

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr stürzte eine 20-jährige Rollerfahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der Hüttenstraße. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt. Ein anderes Fahrzeug oder eine andere Person waren nicht beteiligt. Als Grund des Sturzes gab sie an, kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren zu haben. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

