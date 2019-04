Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Resümee zum Car-Freitag

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Auch im Kreisgebiet wurden am Car-Freitag vermehrt Verkehrskontrollen zu den Themenschwerpunkten Tuning und Geschwindigkeit durchgeführt. Im Bereich Tuning gab es keine größeren Auffälligkeiten, wohl jedoch im Bereich Geschwindigkeit: Allein an der Kontrollstelle an der B7 in Schwelm fuhren rund 100 Fahrzeugführer zu schnell. 21 von ihnen überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um mehr als 21km/h, waren somit mit 91 km/h oder mehr unterwegs. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen werden gefertigt und per Post zugestellt. Vier der Fahrzeugführer fuhren sogar schneller als 111 km/h und müssen daher zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen.

