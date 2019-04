Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Am 23.04.2019, gegen 10:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leibnizstraße einzusteigen. Er überwandt den hohen Grundstückszaun und schlug mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Eine Bewohnerin, die durch den Knall aufmerksam geworden war, sprach den Mann auf der Straße an, der daraufhin zu Fuß die Leibnizstraße hinab lief. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180cm groß, 55-60 Jahre alt, schlank, 3-Tage-Oberlippenbart, schwarz-gräuliche Haare, eine braune, abgenutzte Kappe auf dem Kopf. Hinweise erbittet die Polizei unter 02333-9166-4000.

