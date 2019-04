Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Hattingen (ots)

Aufgrund eines Unfalls zwischen zwei entgegen kommenden Pkw wurde die Polizei am 21.04.2019 gegen 15:00 Uhr in die Straße "Am Röhr" gerufen. Ein 36-jähriger Hattinger hatte mit seinem roten Pkw Hyundai in einer Kurve den entgegenkommenden blauen Nissan eines 49-jährigen Hattingers gestreift. Dabei wurden dieser sowie seine 48-jährige Beifahrerin leicht verletzt, beide benötigten jedoch keinen Rettungswagen. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Unfallverursacher fest. Nach einem positiven Vortest wurde er zur Polizeiwache verbracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge verblieben fahrbereit.

