Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfall zwischen Pkw und Krad

Hattingen (ots)

Am 20.04.2019 gegen 17:45 Uhr kam es an der Einmündung Stöckerstraße / Hibbelweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Ein 46-jähriger Wittener bog mit seinem silbernen Pkw Nissan aus dem Hibbelweg kommend nach links in die Stöckerstraße ein. Dabei übersah er den von rechts nahenden 24-jährigen Wuppertaler auf seinem schwarzen Krad Suzuki. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dadurch wurde der Krad-Fahrer leicht verletzt, er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

