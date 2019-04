Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Sprockhövel (ots)

Am 18.04.2019 gegen 10:45 Uhr befuhr ein 72-jähriger Gevelsberger mit seinem grauen Pkw Nissan die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel. Er bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 58-jährige Hattingerin in ihrem roten Pkw Mazda abbremste, um in die Straße "Auf Brockhausen" abzubiegen. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Pkw des Unfallverursachers wurde abgeschleppt.

