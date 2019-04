Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Kirche

Ennepetal (ots)

In der Zeit vom 19.04.219, 16:15 Uhr, bis zum 20.04.2019, 13:30 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in den Gemeinderaum der Herz Jesu Kirchengemeinde ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell