Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Einbruch in Schulgebäude

Breckerfeld (ots)

Am 22.04.2019 gegen 17:15 Uhr schlugen sechs bislang unbekannte jugendliche Täter ein Fenster eines Gebäudes der St. Jacobus Schule ein und stiegen in das Gebäude ein. Während sie sich im Gebäude aufhielten, wurde ein Alarm ausgelöst, woraufhin sie in Richtung Westfeld flüchteten. Zur Beute konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

