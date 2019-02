Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Naunheim/Maifeldstraße 54 (ots)

Am So., den 17.02.19 wurde in der Zeit von 11:50 - 15:50 h das eiserne Hoftor des Anwesens Nr. 54 beschädigt. Das Anwesen liegt gegenüber der ED-Tankstelle in der Ortslage. Vermutlich rollte ein PKW vom Tankstellengelände zurück gegen das Tor. Der Fahrzeugführer entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich wurde der Vorfall durch eine namentlich bisher nicht bekannte Stammkundin der Tankstelle beobachtet.

Rückfragen bitte an: PI Mayen, Tel. 02651-8010



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell