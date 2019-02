Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Fitnesscenter

Mayen, alter Andernacher Weg (ots)

Am Sa., den 16.021.19 stellt der Betreiber eines Fitnessstudios den Einbruch fest. Es kam hierbei lediglich zum Diebstahl von Getränken. Die Tat müsste sich am Samstag Morgen in der Zeit zwischen 08 - 09 h ereignet haben. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage war der UT vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs.

