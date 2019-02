Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Gem. Mendig/B 262

Am Sa., den 16.02.19/ 10:40 h biegt der 63-jährige bulgarische Fahrer eines Sattelzuges von der A 61 her kommend nach links auf die B 262 i.R. Mayen ab. Hierbei streift er den neben ihm auf der linken Spur fahrenden PKW und beschädigt dessen gesamte Fahrzeugseite. Obwohl er den Unfall bemerkt hatte, entfernt er sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kann der Sattelzug an der AS Mayen zur A 48 festgestellt werden. Da der Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird bei ihm eine Sicherheitsleistung genommen. Außerdem wird sein Führerschein beschlagnahmt.

