Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Ettringen/ Höhenweg (ots)

Am Sa., den 16.02.19 befährt ein unbekannter Kraftfahrzeugführer in der Ortslage Ettringen gegen 18:00 h den Höhenweg und streift dabei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Danach entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei dem flüchtigen KFZ um ein schwarzes Fahrzeug handelt.

Rückfragen bitte an: PI Mayen, Tel. 02651-8010



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell