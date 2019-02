Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: versuchte Erpressung

Mayen (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen aus Mayen wurde am Mittag des 11.02.2019 in der Blumenstraße in Mayen Opfer einer Erpressung. Drei junge, bislang unbekannte Männer sprachen das Mädchen an und verlangten die Herausgabe von Bargeld. Das Mädchen konnte glücklicher Weise flüchten, so dass kein Schaden entstanden ist.

Zeugen, die zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Mayen unter der Tel: 02651 / 8010 oder pimayen@polizei.rlp.de in Verbindung setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Marita Hück



Telefon: 02651-801-270

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell