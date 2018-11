POL-PDLD: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Bergzabern (ots) - Am letzten Sonntag oder Montag streifte in der Bismarckstraße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Wagen vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen geparkten roten Pkw VW Golf mit SÜW-Kennzeichen. Der entstandene Fremdschaden am linken Fahrzeugheck des parkenden Autos beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 750.-Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340.

