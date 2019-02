Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wichtige Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht!

Adenau (ots)

Am Dienstag, den 12.02.2019 gegen 17:30 Uhr, kam es in Adenau, Bereich Wimbachstraße/K 18, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, die die Wimbachstraße stadtauswärts befuhren. Da beide Unfallfahrer den eigentlichen Unfallhergang unterschiedlichen beschreiben, sucht die Polizei Adenau die Fahrerin eines Pkw, die die Wimbachstraße/K 18 zum vorgenannten Zeitpunkt in Fahrtrichtung Hauptstraße/B 257 befuhr. Dieser Zeugin wurde es durch den Fahrer eines roten Kombi Volvo durch Anhalten ermöglicht, an einem parkenden Fahrzeug vorbeifahren, das im Bereich der Wimbachstraße am Straßenrand geparkt stand. Die vorbeschriebene Zeugin oder sonstige Personen, die Angaben zum vorbeschriebenen Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 02691/925-0 an die Polizei in Adenau zu wenden.

