POL-PPWP: Fitte Polizeibeamte stellen flüchtigen Radfahrer

Kaiserslautern (ots) - Eine nicht alltägliche Verfolgungsjagd lieferten sich am gestrigen Freitagabend zwei Zivilbeamte der Polizei Kaiserslautern. Die Beamten befanden sich nach Dienstende auf dem Nachhauseweg, den die Beiden mit dem Fahrrad zurücklegten. In der Rudolf-Breitscheid-Straße erkannten sie einen 52-jährigen Mann aus Kaiserslautern, der per Haftbefehl gesucht wurde. Als der 52-Jährige, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, die Beamten erblickte, trat er in die Pedale und flüchtete durch mehrere Straßen der Innenstadt. Er hatte jedoch nicht mit der guten Fitness der Polizeibeamten gerechnet. In der Richard-Wagner-Straße gab der Flüchtende entkräftet auf und die Beamten konnten den Mann widerstandslos festnehmen. Eine herbeigerufene Streife der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 übernahm den 52-Jährigen und verbrachte ihn zur Dienstelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell