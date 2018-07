POL-PPWP: Versuchter Diebstahl eines Kleinkraftrades

Kaiserslautern (ots) - Nicht schlecht gestaunt hat am Donnerstagabend ein 21-Jähriger aus Kaiserslautern. Der parkte nämlich am Tag zuvor sein Kleinkraftrad ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er allerdings zu seinem Moped zurückkehrte, stand das Fahrzeug am Ende der Straße. Unbekannte versuchten wahrscheinlich das Gefährt zu entwenden, ließen aber aus bisher nicht geklärten Gründen von der Tat ab. Laut Angaben des jungen Mannes war die Lenkradsperre seines Kleinkraftrads verriegelt. Beim versuchten Diebstahl entstand Schaden am Fahrzeug. Die Polizei ermittelt.

