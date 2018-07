POL-PPWP: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer sogenannten Fahrerflucht, am Mittwoch, im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz des "McFit" in der Merkurstraße, geben können. Ein 31-Jähriger parkte dort sein Auto vor der Laderampe. Eine Zeugin beobachtete kurz nach 15 Uhr, wie ein weißer Pkw, vermutlich mit Paderborner Kennzeichen, beim Ausparken den BMW des 31-Jährigen beschädigte. Das Auto fuhr ohne Anzuhalten weg. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

